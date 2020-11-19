iPhone 12 уже подешевел в России — цена упала на 10%

Чудо!

Удивительно, но меньше чем через месяц после старта продаж новенький Айфон 12 уже можно купить за 72 890 рублей. А это значит, что гаджет подешевел аж на 10%.

Ценник снижен на 7 тысяч рублей с небольшим.

Судите сами, вот данные «Яндекс.Маркета»:

Средняя цена новенького айфона также опустилась до 76 488 рублей:

Напомним, что официально iPhone 12 с минимальным накопителем на 64 ГБ оценивается у нас в 79 990 рублей. Так что, если планируете приобрести эту модель, самое время поторопиться. Возможно, что такие сказочные цены явление временное.

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