iPhone 12 уже стал дефицитом, найти его в магазинах всё сложнее

Спрос на новинку превышает все ожидания.



Самые крупные сети отчитались о рекордных продажах iPhone 12 и iPhone 12 Pro. По данным реселлеров почти все устройства были выкуплены после оформления предзаказа. Особенным успехом пользуется модель с приставкой Pro. И, конечно, в новом «тихоокеанском» цвете. Большинство устройств были приобретены в столице, Петербурге, Казани и Краснодаре.

Представители Билайн и М.Видео сообщают, что спрос на 12-ую модель почти в два раза превышает интерес к iPhone 11. Сейчас на некоторые модели тоже приходится оформлять предзаказ. В некоторых магазинах требуется 100-процентная предоплата при оформлении.

Напомню, что цена на iPhone 12 начинается от 79990 руб, а за Pro-шку нужно отдать от 99990 руб. А с 8-ого ноября 2020 начинается предзаказ iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. А в руках эти две модели можно будет подержать не раньше 13 ноября 2020.

А вы уже купили себе новый Айфон? Ждёте Mini или Max-версию? Или вообще не рассматриваете обновление телефона в этом году?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)