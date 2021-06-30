iPhone 12 уже в руках 100 миллионов — это самая успешная серия iPhone со времен iPhone 6

Идем на рекорд.

Продажи смартфонов модельного ряда iPhone 12 превысили 100 миллионов. На это iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max потребовалось 7 месяцев. Таким образом, «двенадцатые» айфоны по продажам за первые семь месяцев оказались на одном уровне с iPhone 6 и 6 Plus. Рекорд, который много лет не могли побить другие линейки айфонов.

Таких результатов удалось добиться, несмотря на самый высокий средний ценник в истории айфонов и бедную комплектацию (ов коробке нет адаптера для зарядки и наушников). Прибыль Apple от реализации этих смартфонов должна быть колоссальной.

Когда-то главным преимуществом iPhone 6 и 6 Plus по сравнению с предыдущим поколением называли большие дисплеи. Серия iPhone 12 имеет сразу несколько преимуществ над модельным рядом iPhone 11 — наличие модема 5G, OLED-дисплеи у всех моделей, а также наличие компактной флагманской модели.

Любопытно, что в линейке iPhone 12 огромной популярностью пользуется флагманский iPhone 12 Pro Max — на его долю приходится 29% продаж.

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