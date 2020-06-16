iPhone 12 в шикарном темно-синем цвете показали на рендерах

Выглядит шикарно!

Дизайнеры издания Svetapple создали реалистичные рендеры iPhone 12 на основе последних актуальных утечек. Рендеры показали, как новые смартфоны Apple будут выглядеть в новом темно-синем цвете Navy Blue, который придет на смену темно-зеленой расцветке Midnight Green, используемой в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

В основу рендеров положены актуальные достоверные утечки о смартфонах от ведущих инсайдеров, включая Макса Вайбнаха. iPhone 12 имеет обновленную форму корпуса в стиле последних моделей iPad Pro, уменьшенные рамки дисплея и дополнительный объектив для 3D-сканера LiDAR.

Смартфон выполнен в темно-синем цвете Navy Blue. О выходе новых iPhone 12 в таком цвете ранее сообщили известные инсайдеры. Напомним, что согласно утечкам, в темно-синем цвете будут выпущены только более дорогие модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Более доступные iPhone 12 и iPhone 12 Max, как ожидается, выйдут в 5-6 расцветках по аналогии с iPhone XR и iPhone 11.

Презентация смартфонов из линейки iPhone 12 состоится осенью. По последним данным, анонс новинок может быть отложен до ноября.

Источник: Svetapple.

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