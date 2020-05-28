iPhone 12 в шикарном темно-синем цвете показали на концепт-рендерах

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Apple выпустит новые iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в совершенно новом цвете. Это будет темно-синий цвет Navy Blue, который заменит собой темно-зеленую расцветку, дебютировавшую в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Сегодня вероятный дизайн нового iPhone 12 Pro в необычном темно-синем цвете продемонстрировали концепт-художники проекта ConceptsiPhone.

В основе концепт-рендеров лежит последняя проверенная информация о будущих смартфонах Apple. iPhone 12 Pro в новом темно-синем цвете имеет корпус с переработанным дизайном в стиле iPad Pro последних двух поколений. Также смартфон выделяет обновленный блок с камерами, на котором помимо трех основных модулей расположился 3D-сканер LiDAR.

Опрос издания 9to5Mac показал, что большинство поклонников Apple по достоинству оценили новый темно-синий цвет. 73% пользователей назвали темно-синюю расцветку более удачной по сравнению с темно-зеленым цветом, в котором доступны iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Согласно утечкам, новый темно-синий цвет Blue Navy будет доступен только у флагманских iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Менее дорогие компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 и 6,1-дюймовый iPhone 12 Max будут выпущены в нескольких оригинальных цветах по аналогии с iPhone XR и iPhone 11.

Источник: YouTube.

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