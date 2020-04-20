iPhone 12 в стиле iPhone 4 показан во всей красе на рендерах

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Большая утечка на прошлой неделе подтвердила ключевые особенности дизайна смартфонов из линейки iPhone 12. Популярный дизайнер под ником @PhoneDesigner обратил внимание на новую информацию о грядущих смартфонах Apple и создал реалистичные рендеры, показывающие как будет выглядеть iPhone 12.

В основу рендера положена только достоверная информация о новой линейке смартфонов Apple. Представленный на изображениях смартфон получил корпус с прямоугольными гранями и более остро закругленными углами. По своей форме корпус напоминает корпуса iPad Pro последних двух поколений и традиционных смартфонов Apple iPhone 4 и iPhone 5.

На лицевой поверхности смартфона имеется два больших отличия от предшествующих моделей. iPhone 12 имеет уменьшенные рамки по всему периметру. Сильнее всего уменьшена верхняя рамка, на которой располагаются компоненты системы камер TrueDepth.

iPhone 12 оснащен системой из трех камер, которую дополняет сканер LiDAR для измерения точного расстояния до объектов. Сканер симметрично располагается на одной платформе с основными камерами.

Отметим, что по словам инсайдера Макса Вайнбаха, утечка о дизайне iPhone 12 произошла у производственного партнера Apple компании Foxconn. Инсайдер подчеркнул, что обнародованный дизайн iPhone 12 подтвержден на 70%.

Источник: Twitter.

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