iPhone 12 впервые стоит дешевле 60 000 рублей в России
Недорого!
Впервые за Айфон 12 в России просят меньше 60 тысяч рублей. Купить смартфон можно за 59 770 рублей. Где? На Ozon. За такие деньги предлагается устройство с 64 ГБ флеш-памяти.
Остальные цвета дороже.
iPhone 12 по-прежнему актуален и очень хорош. Вряд ли iPhone 13 будет сильно лучше.
Главные плюсы двенадцатого ниже:
- Изумительный OLED-дисплей, как у iPhone 12 Pro;
- Классная двойная камера, которая отлично снимает ночью;
- Хорошая автономность;
- Идеальный корпус в стиле iPhone 4;
- Мощная начинка (на 5 лет хватит).
Почитаем?
- iPhone 13 не интересен владельцам смартфонов на Android — iPhone 12 интересовал их куда больше
- Сканирование фото на iPhone отменяется — по крайней мере, на время
- Не бойтесь! iPhone 13 хватит на всех
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