iPhone 12 впервые стоит дешевле 60 000 рублей в России

Недорого!

Впервые за Айфон 12 в России просят меньше 60 тысяч рублей. Купить смартфон можно за 59 770 рублей. Где? На Ozon. За такие деньги предлагается устройство с 64 ГБ флеш-памяти.

Остальные цвета дороже.

iPhone 12 по-прежнему актуален и очень хорош. Вряд ли iPhone 13 будет сильно лучше.

Главные плюсы двенадцатого ниже:

Изумительный OLED-дисплей, как у iPhone 12 Pro ;

; Классная двойная камера, которая отлично снимает ночью ;

; Хорошая автономность ;

; Идеальный корпус в стиле iPhone 4 ;

; Мощная начинка (на 5 лет хватит) .

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