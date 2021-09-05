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iPhone 12 впервые стоит дешевле 60 000 рублей в России

5 Сен, 2021

iPhone 12 впервые стоит дешевле 60 000 рублей в России

Недорого!

Впервые за Айфон 12 в России просят меньше 60 тысяч рублей. Купить смартфон можно за 59 770 рублей. Где? На Ozon. За такие деньги предлагается устройство с 64 ГБ флеш-памяти.

Остальные цвета дороже.

iPhone 12 по-прежнему актуален и очень хорош. Вряд ли iPhone 13 будет сильно лучше.

Главные плюсы двенадцатого ниже:

  • Изумительный OLED-дисплей, как у iPhone 12 Pro;
  • Классная двойная камера, которая отлично снимает ночью;
  • Хорошая автономность;
  • Идеальный корпус в стиле iPhone 4;
  • Мощная начинка (на 5 лет хватит).

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