iPhone 12 выйдет в совершенно новом цвете

Выглядит отлично!

Apple выпустит смартфоны из линейки iPhone 12 в новом цвете. Согласно данным проверенного инсайдера Макса Вайнбаха, смартфоны будут представлены в темно-синем цвете Navy Blue.

Впервые о планах Apple по выпуску iPhone 12 в темно-синем цвете стало известно в начале 2020 года. Об этом сообщил Вайнбах, узнавший о нововведении от своих источников в Apple. Теперь же они окончательно подтвердили выход новых моделей iPhone в новом цвете.

Темно-зеленый цвет Midnight Green, в котором вышли iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, будет заменен новой темно-синей расцветкой. Кроме этого, новые iPhone должны будут выйти в классических сером, серебристом и золотом цветах.

Новый 5,4-дюймовый iPhone 12 окажется более компактным, чем предполагалось ранее. По последним данным инсайдеров, габариты смартфона будут схожи с 4,7-дюймовыми моделями iPhone, включая новейший iPhone SE 2-го поколения.

Источник: YouTube.

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