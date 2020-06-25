iPhone 12 выйдет вовремя

Apple все наладила.

Цепочка поставок Apple добилась впечатляющих успехов в наращивании производственных мощностей. Это позволит Apple выпустить iPhone 12 без задержек, в традиционные для компании сроки. Об этом сегодня сообщили аналитики Wedbush.

Как выяснили аналитики, Apple сумела решить все производственные трудности для того, чтобы осуществить плановый запуск смартфонов из линейки iPhone 12. Ожидается, что Apple презентует и выпустит новые модели iPhone в сентябре.

Ранее сразу несколько источников сообщали, что Apple может перенести презентацию и выпуск iPhone 12 на несколько месяцев на фоне сложной эпидемиологической обстановки в мире. Согласно наиболее частой версии, выход новых смартфонов Apple в продажу должен был состояться не раньше второй половины октября. Некоторые утечки и вовсе указывали на вероятных выход iPhone 12 в конце ноября.

Источник: 9to5Mac.

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