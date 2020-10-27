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iPhone 13 будет и правда крут — 120 Гц, Touch ID, отсутствие портов

27 Окт, 2020

iPhone 13 будет и правда крут — 120 Гц, Touch ID, отсутствие портов

Невероятно!

Ранее инсайдер Сэм Шеффер (Sam Scheffer) опубликовал в своем твиттере вишлист, в котором указал, что он хочет видеть в смартфонах серии iPhone 13 в следующем году.

Список такой:

  • Порт USB-C;
  • Дисплей с частотой обновления 120 Гц;
  • Дактилоскопический датчик.

Действительно, интересно!

Джон Проссер (Jon Prosser), прогнозы которого обычно сбываются, заявил следующее: «Порта USB-C ждать не стоит. А вот экран с высокой частотой обновления появится обязательно. Что касается Touch ID, то тут 50 на 50».

Если сканер отпечатков пальцев добавят в новые айфоны, то скорее всего он будет располагаться прямо в OLED-дисплее (такая технология уже давно применяется во многих Android-фонах).

Кроме того, многочисленные эксперты предполагают, что модельный ряд iPhone 13 (он также будет состоять из четырех смартфонов — iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max) может быть вовсе лишен портов. Зарядка в этом случае будет происходить исключительно беспроводным способом — например, с помощью магнитной MagSafe, представленной в поколении iPhone 12.

А каким хотят видеть iPhone 13 наши читатели? Какой у вас вишлист?

Источник: Twitter

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5 комментариев

  1. DedIvan:
    27.10.2020 в 11:55

    Все хотелки, что не влезли в 12, теперь в 13?😂 Разработчики не слушают нас, «пользователи сами не знают, чего они хотят», никто не отменял.

  2. dima4min:
    27.10.2020 в 12:02

    Интересно, а если не будет никаких портов, то как подсоединять Айфон к компу или к флешке?

  3. west_:
    27.10.2020 в 13:01

    на картинке в шапке рендер какого-то фуфла в стиле “я себе скруглила все что у меня было”

  4. DEAth:
    27.10.2020 в 13:46

    Уважаемая, редакция! Вам не надоело? Из года в год одно и тоже “iPhone N будет и правда крут”, imho уже пора успокоиться и понять – НЕ БУДЕТ (ну кроме цены, она да – с каждым годом всё круче и круче, так сказать ТОП)! 😀

  5. DedIvan:
    27.10.2020 в 13:49

    К флешке зачем? С компом давно уже синхронизация по wi-fi. Думаю, будет беспроводная служебная площадка для ремонта

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