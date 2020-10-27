iPhone 13 будет и правда крут — 120 Гц, Touch ID, отсутствие портов

Невероятно!

Ранее инсайдер Сэм Шеффер (Sam Scheffer) опубликовал в своем твиттере вишлист, в котором указал, что он хочет видеть в смартфонах серии iPhone 13 в следующем году.

Список такой:

Порт USB-C;

Дисплей с частотой обновления 120 Гц;

Дактилоскопический датчик.

Действительно, интересно!

iPhone 13 (Pro or whatever they call it) wishlist: – USB-C – 120Hz display – in-display fingerprint reader (or in power button) basically take the great things about iPad Pro / new Air and bring them to iPhone 🙂 — Sam Sheffer (@samsheffer) October 18, 2020

Джон Проссер (Jon Prosser), прогнозы которого обычно сбываются, заявил следующее: «Порта USB-C ждать не стоит. А вот экран с высокой частотой обновления появится обязательно. Что касается Touch ID, то тут 50 на 50».

Если сканер отпечатков пальцев добавят в новые айфоны, то скорее всего он будет располагаться прямо в OLED-дисплее (такая технология уже давно применяется во многих Android-фонах).

Кроме того, многочисленные эксперты предполагают, что модельный ряд iPhone 13 (он также будет состоять из четырех смартфонов — iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max) может быть вовсе лишен портов. Зарядка в этом случае будет происходить исключительно беспроводным способом — например, с помощью магнитной MagSafe, представленной в поколении iPhone 12.

А каким хотят видеть iPhone 13 наши читатели? Какой у вас вишлист?

Источник: Twitter

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