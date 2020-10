iPhone 13 будет и правда крут — 120 Гц, Touch ID, отсутствие портов

Невероятно!

Ранее инсайдер Сэм Шеффер (Sam Scheffer) опубликовал в своем твиттере вишлист, в котором указал, что он хочет видеть в смартфонах серии iPhone 13 в следующем году.

Список такой:

Действительно, интересно!

iPhone 13 (Pro or whatever they call it) wishlist:

– USB-C

– 120Hz display

– in-display fingerprint reader (or in power button)

basically take the great things about iPad Pro / new Air and bring them to iPhone 🙂

— Sam Sheffer (@samsheffer) October 18, 2020