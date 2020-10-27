iPhone 13 будет и правда крут — 120 Гц, Touch ID, отсутствие портов
Невероятно!
Ранее инсайдер Сэм Шеффер (Sam Scheffer) опубликовал в своем твиттере вишлист, в котором указал, что он хочет видеть в смартфонах серии iPhone 13 в следующем году.
Список такой:
- Порт USB-C;
- Дисплей с частотой обновления 120 Гц;
- Дактилоскопический датчик.
Действительно, интересно!
iPhone 13 (Pro or whatever they call it) wishlist:
– USB-C
– 120Hz display
– in-display fingerprint reader (or in power button)
basically take the great things about iPad Pro / new Air and bring them to iPhone 🙂
— Sam Sheffer (@samsheffer) October 18, 2020
Джон Проссер (Jon Prosser), прогнозы которого обычно сбываются, заявил следующее: «Порта USB-C ждать не стоит. А вот экран с высокой частотой обновления появится обязательно. Что касается Touch ID, то тут 50 на 50».
Если сканер отпечатков пальцев добавят в новые айфоны, то скорее всего он будет располагаться прямо в OLED-дисплее (такая технология уже давно применяется во многих Android-фонах).
Кроме того, многочисленные эксперты предполагают, что модельный ряд iPhone 13 (он также будет состоять из четырех смартфонов — iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max) может быть вовсе лишен портов. Зарядка в этом случае будет происходить исключительно беспроводным способом — например, с помощью магнитной MagSafe, представленной в поколении iPhone 12.
А каким хотят видеть iPhone 13 наши читатели? Какой у вас вишлист?
Источник: Twitter
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Все хотелки, что не влезли в 12, теперь в 13?😂 Разработчики не слушают нас, «пользователи сами не знают, чего они хотят», никто не отменял.
Интересно, а если не будет никаких портов, то как подсоединять Айфон к компу или к флешке?
на картинке в шапке рендер какого-то фуфла в стиле “я себе скруглила все что у меня было”
Уважаемая, редакция! Вам не надоело? Из года в год одно и тоже “iPhone N будет и правда крут”, imho уже пора успокоиться и понять – НЕ БУДЕТ (ну кроме цены, она да – с каждым годом всё круче и круче, так сказать ТОП)! 😀
К флешке зачем? С компом давно уже синхронизация по wi-fi. Думаю, будет беспроводная служебная площадка для ремонта