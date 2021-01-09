iPhone 13 будет почти точной копией iPhone 12

Тот же дизайн, но с более толстым корпусом.

Источники японского ресурса MacOtakara раскрыли подробности о грядущем iPhone 13. Китайские поставщики утверждают, что новинка позаимствует внешность у iPhone 12. Изменений ожидается минимум.

Apple планирует выпустить четыре модели iPhone 13. Их высота и ширина останутся на уровне iPhone 12. А вот толщина увеличится на 0,26 мм.

Другая утечка касается задних камер. Apple хочет скрыть их под пластиной из сапфирового стекла. Любопытно взглянуть на конечный результат.

Как мы писали ранее, на улучшение объективов надеяться не стоит. Максимум, что сделает Apple – снабдит оптикой 7P каждый модуль, включая телефото. Кардинальных изменений до выхода iPhone 15 не произойдет.

Зато уменьшится вырез под TrueDepth. “Шторка” в iPhone 13 станет тоньше (при той же длине). Плюс LiDAR появится не только в версиях с приставкой Pro. Насколько слухи правдивы, узнаем в сентябре этого года.

Источник: 9to5mac.com

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