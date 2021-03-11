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iPhone 13 будет работать дольше, чем iPhone 12

11 Мар, 2021

iPhone 13 будет работать дольше, чем iPhone 12

Аллилуйя, большой аккумулятор.

Осень не так уж далеко – как и анонс iPhone 13. Поэтому интересно, какой новинка получится.

В сети появилась свежая утечка о смартфоне. Информация касается батареи устройства. Новости определенно хорошие.

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Сведения поступили от Минг-Чи Куо, авторитетного аналитика по теме Apple. Его прогнозы, как правило, точны.

Минг-Чи Куо узнал, что семейство iPhone 13 оснащено более емкими аккумуляторами, чем линейка iPhone 12.

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Вероятно, это позволит увеличить время автономной работы iPhone 13 относительно предшественника.

Как Apple поместит в телефон батарею крупнее, чем раньше? За счет уменьшения размеров других компонентов. Минг-Чи Куо сообщает, что некоторые детали айфона стали компактнее.

Также предполагается, что iPhone 13 немного прибавит в весе. Из-за массивного источника питания.

Источник: techradar.com

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