iPhone 13 будет работать дольше, чем iPhone 12
Аллилуйя, большой аккумулятор.
Осень не так уж далеко – как и анонс iPhone 13. Поэтому интересно, какой новинка получится.
В сети появилась свежая утечка о смартфоне. Информация касается батареи устройства. Новости определенно хорошие.
Сведения поступили от Минг-Чи Куо, авторитетного аналитика по теме Apple. Его прогнозы, как правило, точны.
Минг-Чи Куо узнал, что семейство iPhone 13 оснащено более емкими аккумуляторами, чем линейка iPhone 12.
Вероятно, это позволит увеличить время автономной работы iPhone 13 относительно предшественника.
Как Apple поместит в телефон батарею крупнее, чем раньше? За счет уменьшения размеров других компонентов. Минг-Чи Куо сообщает, что некоторые детали айфона стали компактнее.
Также предполагается, что iPhone 13 немного прибавит в весе. Из-за массивного источника питания.
Источник: techradar.com
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