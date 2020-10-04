iPhone 13 будет «раскладушкой»?

Новый патент Apple раскрывает подробности складного iPhone.

Американское патентное агентство вчера опубликовало новую технологию Apple. Экран будет ремонтировать сам себя. Исправить, конечно, он сможет не всё. Но царапины и мелкие дефекты устранит. Технология касается поверхности складного экрана iPhone, который мы ожидаем в ближайшем будущем.

На эту разработку купертиновцев подтолкнул опыт Samsung и Motorola. У них складные устройства продают уже несколько лет. Дисплей прикрывает пластик или особое гибкое стекло, а они слишком легко царапаются. Apple не вступила в эту гонку со старта, но зато учтут все ошибки конкурентов и смогут выпустить более надёжное устройство. А само восстановление должно происходить во время зарядки телефона. Ничего включать или активировать не нужно. Ток и тепло сделают всё сами. Это ставится возможным, если использовать эластомеры. Кстати, именно так могут поступить инженеры Apple, ведь и это упоминается в их январской заявке.

Вообще самовосстановление экранов уже было представлено на рынке. Аж в 2013 году LG выпустили свой G Flex, который это умел. Хоть телефон был изогнутым, а не складным, но уже тогда стало ясно, что проблему хрупкости нужно решать. Честно говоря, у корейцев технология была сырой и малоэффективной. Она справлялась только с микроцарапинами. Но они были пионерами, так что нужно отдать им должное.

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