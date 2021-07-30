iPhone 13 будет в дефиците — запаситесь терпением

Признает сама Apple.

Компания Apple сообщает, что неопределенное время после запуска смартфоны серии iPhone 13 будут дефицитными гаджетами. Виной тому глобальная нехватка микросхем, связанная с пандемией коронавируса, проблемами с климатом и кризисом у поставщиков.

Купертиновцы призывают фанатов айфона набраться терпения, так как на всех желающих в этом году смартфонов не хватит. В магазинах их какое-то время будет явно недостаточно.

Некоторые аналитики считают, что Apple уже начала накапливать чипы для iPhone 13, чтобы не столкнуться с существенным снижением доходов от продаж. Но, несмотря на это, вряд ли все пройдет гладко.

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