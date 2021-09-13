iPhone 13 будут дороже iPhone 12 — и это точно
Говорит Минг-Чи Куо.
Легендарный инсайдер Минг-Чи Куо заявил, что стоимость смартфонов поколения iPhone 13 вырастет по сравнению с линейкой iPhone 12 на старте.
Случится это по двум причинам:
- Нехватка компонентов, дефицит некоторых комплектующих, сложности с рабочей силой.
- Увеличенные флеш-памяти. Самый простой iPhone 13 будет предлагаться с накопителем на 128, 256 или 512 ГБ. То же касается и iPhone 13 mini. Нет версии на 64 ГБ, а значит и заплатить придется больше. Как на старте платили за Айфон 12 с 128 ГБ. Ну и не забываем о прошках на 1 ТБ. Там ценник будет вообще заоблачный.
Официальная премьера новых айфонов состоится завтра.
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