iPhone 13 грозит дефицит — вместо 90 млн смартфонов Apple поставит только 80 млн

Неожиданная новость.

Казалось бы, Apple подготовилась и проблем с производством новых iPhone не испытывает. Но нет, пандемия коронавируса и кризис в отрасли микрочипов дал о себе знать. Достичь поставленных целей купертиновцы не могут. Утверждается, что до конца года будет произведено не 90 000 000 смартфонов, как предполагалось ранее, а 80 000 000.

К чему это приведёт? К дефициту, чему ж еще! Айфон 13 Прo и Айфон 13 Про Макс и так найти удается не всюду (особенно, если нужна конфигурация определенного цвета и с нужным объемом флеш-памяти).

Из-за каких компонентов происходит такое? Ощущается недостаток деталей от Broadcom и Texas Instruments. Первая производит микрочипы для системы беспроводной связи смартфоны, вторая поставляет чипы для интерфейса, компоненты для модуля Wi-Fi и схемы системы управления экраном. Есть проблемы с компонентами и от других производителей.

Когда все наладится? Неизвестно. По мнению аналитиков, сложная ситуация сохранится и в 2022 году.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: