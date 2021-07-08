iPhone 13 и 13 mini получат объективы почти такого же размера, как у iPhone 12 Pro Max
Неожиданно.
Мы уже показывали вам, как выглядят чехлы для iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Теперь же в китайской социальной сети Weibo были замечены чехлы для iPhone 13 и 13 mini. Выемки для двух объективов тыльной камеры у них значительно больше, чем у чехлов для iPhone 12 и 12 mini. Судите сами.
Таким образом, мы вправе ожидать значительно улучшенного качества съемки у iPhone 13 и iPhone 13 mini по сравнению с их предшественниками.
Это касается как фото, так и видео.
Ну и чем больше датчики изображения, тем больше света они улавливают. Следовательно, ночью снимать новые айфоны также будут куда лучше.
Инсайдеры уже измерили размеры объективов, сравнив их с теми, что у актуальных смартфонов.
- iPhone 13 и iPhone 13 mini — 15,32 мм
- iPhone 12 Pro Max — 15,39 мм
- iPhone 12 и iPhone 12 mini — 13,83 мм
Так что у iPhone 13 и 13 mini они почти такие же, как у iPhone 12 Pro Max.
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