iPhone 13 и iPhone 12 впервые сравнили бок о бок
Спереди почти не отличишь.
Инсайдер Макс Вайнбах (Max Weinbach) уверен, что iPhone 13 окажется именно таким, каким он показал его вчера. А сегодня он демонстрирует будущий айфон рядом с нынешним. Вот, как будет смотреться iPhone 13 рядом с iPhone 12.
Что видим?
Во-первых, то, что форма не изменилась. У новинки все те же острые грани и стилистика iPhone 4. Площадь дисплея по отношению к корпусу также сохраняется.
А вот размеры и форма челки с модулем Face ID поменялись. Она стала еще меньше. И это собственно единственное видимое отличие.
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