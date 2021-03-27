iPhone 13 и iPhone 12 впервые сравнили бок о бок

Спереди почти не отличишь.

Инсайдер Макс Вайнбах (Max Weinbach) уверен, что iPhone 13 окажется именно таким, каким он показал его вчера. А сегодня он демонстрирует будущий айфон рядом с нынешним. Вот, как будет смотреться iPhone 13 рядом с iPhone 12.

Что видим?

Во-первых, то, что форма не изменилась. У новинки все те же острые грани и стилистика iPhone 4. Площадь дисплея по отношению к корпусу также сохраняется.

А вот размеры и форма челки с модулем Face ID поменялись. Она стала еще меньше. И это собственно единственное видимое отличие.

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