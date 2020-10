iPhone 13 и iPhone SE 3 на горизонте — интересные подробности о будущих айфонах

Четыре iPhone 13 выйдут в 2021 году, а iPhone SE 3 придется ждать до весны 2022 года.

Знаменитый инсайдер Росс Янг (Ross Young) раскрыл подробности о грядущих iPhone 13 и будущем iPhone SE 3. По его словам, четыре айфона последующего поколения появятся осенью 2021 года. А вот iPhone SE 3 представят не раньше весны 2022 года.

Он назвал диагональ дисплеев новых айфонов:

По словам господина Янга, все iPhone 13 получат дисплеи Y-Octa (сенсорный слой встроен прямо в дисплей), но частота обновления 120 Гц достанется только дорогим айфонам. Такие экраны установят в премиальные Pro-версии. Наконец, технология LTPO (отвечает за включение и выключение отдельных пикселей на дисплее, экономит заряд аккумулятора) станет эксклюзивом топового iPhone 13 Pro Max.

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0

— Ross Young (@DSCCRoss) October 2, 2020