iPhone 13 и iPhone SE 3 на горизонте — интересные подробности о будущих айфонах

Четыре iPhone 13 выйдут в 2021 году, а iPhone SE 3 придется ждать до весны 2022 года.

Знаменитый инсайдер Росс Янг (Ross Young) раскрыл подробности о грядущих iPhone 13 и будущем iPhone SE 3. По его словам, четыре айфона последующего поколения появятся осенью 2021 года. А вот iPhone SE 3 представят не раньше весны 2022 года.

Он назвал диагональ дисплеев новых айфонов:

iPhone 13 Mini — 5,42-дюйма

iPhone 13 — 6,06-дюйма

iPhone 13 Pro — 6,06-дюйма

iPhone 13 Pro Max — 6,67-дюйма

По словам господина Янга, все iPhone 13 получат дисплеи Y-Octa (сенсорный слой встроен прямо в дисплей), но частота обновления 120 Гц достанется только дорогим айфонам. Такие экраны установят в премиальные Pro-версии. Наконец, технология LTPO (отвечает за включение и выключение отдельных пикселей на дисплее, экономит заряд аккумулятора) станет эксклюзивом топового iPhone 13 Pro Max.

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0 — Ross Young (@DSCCRoss) October 2, 2020

Компактный и простой iPhone 13 оснастят двойными камерами, а iPhone 13 Pro и 13 Pro Max похвастаются тройными камерами. Все, как у линейки iPhone 12.

Сообщается, что поставками OLED-дисплеев займутся сразу несколько компаний. Так, SDC (Samsung Display Co.) изготовит панели для iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 Mini. LGD (LG Display) будет создавать экраны для всех iPhone 13 за исключением флагманской модели. Наконец, BOE поставит панели для iPhone 13 и iPhone 13 Pro.

Главный сенсор камеры у iPhone 13 Mini и iPhone 13 будет точно таким же, как у iPhone 12 Pro Max. iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max достанется улучшенный главный объектив с технологией SensorShift.

Все iPhone 13 смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Но скоростной миллиметровый диапазон заявлен только для Pro-моделей.

Наконец, Росс Янг рассказал о будущем iPhone SE 3. Утверждается, что гаджет выйдет весной 2022 года и получит 5G-модем. Экран увеличится с 4,7- до 6,06-дюймов (IPS, а не OLED) — поставщиком его выступит Sharp или JDI. Бюджетному смартфону достанется двойная камера от iPhone 11. Face ID ждать не следует, для защиты будет использоваться дактилоскопический сенсор.

Источник: Gizmochina

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