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iPhone 13 и iPhone SE 3 на горизонте — интересные подробности о будущих айфонах

2 Окт, 2020

iPhone 13 и iPhone SE 3 на горизонте — интересные подробности о будущих айфонах

Четыре iPhone 13 выйдут в 2021 году, а iPhone SE 3 придется ждать до весны 2022 года.

Знаменитый инсайдер Росс Янг (Ross Young) раскрыл подробности о грядущих iPhone 13 и будущем iPhone SE 3. По его словам, четыре айфона последующего поколения появятся осенью 2021 года. А вот iPhone SE 3 представят не раньше весны 2022 года.

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Он назвал диагональ дисплеев новых айфонов:

  • iPhone 13 Mini — 5,42-дюйма
  • iPhone 13 — 6,06-дюйма
  • iPhone 13 Pro — 6,06-дюйма
  • iPhone 13 Pro Max — 6,67-дюйма

По словам господина Янга, все iPhone 13 получат дисплеи Y-Octa (сенсорный слой встроен прямо в дисплей), но частота обновления 120 Гц достанется только дорогим айфонам. Такие экраны установят в премиальные Pro-версии. Наконец, технология LTPO (отвечает за включение и выключение отдельных пикселей на дисплее, экономит заряд аккумулятора) станет эксклюзивом топового iPhone 13 Pro Max.

Компактный и простой iPhone 13 оснастят двойными камерами, а iPhone 13 Pro и 13 Pro Max похвастаются тройными камерами. Все, как у линейки iPhone 12.

Сообщается, что поставками OLED-дисплеев займутся сразу несколько компаний. Так, SDC (Samsung Display Co.) изготовит панели для iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 Mini. LGD (LG Display) будет создавать экраны для всех iPhone 13 за исключением флагманской модели. Наконец, BOE поставит панели для iPhone 13 и iPhone 13 Pro.

Главный сенсор камеры у iPhone 13 Mini и iPhone 13 будет точно таким же, как у iPhone 12 Pro Max. iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max достанется улучшенный главный объектив с технологией SensorShift.

Все iPhone 13 смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Но скоростной миллиметровый диапазон заявлен только для Pro-моделей.

Наконец, Росс Янг рассказал о будущем iPhone SE 3. Утверждается, что гаджет выйдет весной 2022 года и получит 5G-модем. Экран увеличится с 4,7- до 6,06-дюймов (IPS, а не OLED) — поставщиком его выступит Sharp или JDI. Бюджетному смартфону достанется двойная камера от iPhone 11. Face ID ждать не следует, для защиты будет использоваться дактилоскопический сенсор.

Источник: Gizmochina

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1 Комментарий

  1. Александр:
    02.10.2020 в 21:14

    Да уже и так понятно , что сканер пальца с аира перекачает на SE и порты. Из инноваций новый проц , камера и дисплей . Модем может новый поставят 4×4 5g в дорогой а дешевые как на XR 2×4 .

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