iPhone 13 лишится всех портов и будет восстанавливаться через интернет

Полностью беспроводной айфон.

Интересное заявление сделал авторитетный инсайдер McGuire Wood (также известный как Jioriku). Выяснилось, что одна модель iPhone 13 выйдет без портов.

Эта версия целиком положится на беспроводные технологии. Для зарядки и аудиосвязи не понадобятся кабели. Скажите до свидания разъему Lightning.

Впрочем, сказанное порождает проблему. Как восстанавливать iPhone 13, если что случится? Как обновлять программное обеспечение?

Информатор узнал планы Apple использовать функцию Internet Recovery. Любые исправления будут производиться через интернет.



Прямо сейчас Apple тестирует несколько способов. Их 3 – разной степени надежности и безопасности.

Все методы задействуют беспроводные сети. В первом варианте – айфон переводится в режим восстановления вручную. Его обнаруживает ближайший Mac и позволяет провести апдейт с помощью iTunes/Finder.

Второе решение – автоматическое. iPhone, нуждающийся в обслуживании, сам переходит в нужный режим. Также Apple исследует третий путь – соединение по Bluetooth. Но данный способ кажется компании слишком медленным.

Источник: imore.com

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