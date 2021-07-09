iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max сравнили с iPhone 12 на «живых» фото
Интересно.
В сети появились фотографии, на которых смартфоны серии iPhone 13 сравниваются с девайсами модельного ряда iPhone 12. Да, все четыре, как с той, так и с другой стороны. Конечно же, это iPhone 13 не реальные прототипы. Очевидно, что это макеты. Однако очень качественные — мы уверены, что они созданы профессионалами на базе представленных недавно чехлов.
Сделать это было не так уж и сложно. Расположение камер известно, размеры модулей камер тоже. Габариты девайсов одинаковые. Дело за малым — умение работать с пластиком и 3D-принтером.
Получилось весьма наглядно. Таким образом, уже сейчас мы точно знаем, как будут выглядеть новые айфоны. Вряд ли нас ждут какие-то сюрпризы.
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