iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max сравнили с iPhone 12 на «живых» фото

Интересно.

В сети появились фотографии, на которых смартфоны серии iPhone 13 сравниваются с девайсами модельного ряда iPhone 12. Да, все четыре, как с той, так и с другой стороны. Конечно же, это iPhone 13 не реальные прототипы. Очевидно, что это макеты. Однако очень качественные — мы уверены, что они созданы профессионалами на базе представленных недавно чехлов.

Сделать это было не так уж и сложно. Расположение камер известно, размеры модулей камер тоже. Габариты девайсов одинаковые. Дело за малым — умение работать с пластиком и 3D-принтером.

Получилось весьма наглядно. Таким образом, уже сейчас мы точно знаем, как будут выглядеть новые айфоны. Вряд ли нас ждут какие-то сюрпризы.

И еще:

Почитаем о серии Айфон 13:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)