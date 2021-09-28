iPhone 13 mini набрал 130 баллов в DxOMark — лучший компактный камерофон в мире

Вот как.

iPhone 13 mini набрал в DxOMark 130 баллов. Эксперты оценили его камеру столь же высоко, как и камеру iPhone 12 Pro Max годом ранее. Устройство заняло 11 строчку рейтинга. Лучшего компактного камерофона в мире попросту не существует.

Плюсы схожие с камерой iPhone 13 Pro. Но, конечно, без макросъемки и некоторых других эксклюзивных фишек.

Зато видео маленький айфон снимает не хуже, чем дорогие собратья. У 13 мини также потрясающий автофокус и феноменальная стабилизация (матрица со сдвигом в плюс). Среди других достоинств — реалистичные цвета, правильный баланс белого, отличная детализация как при съемке в помещениях, так и на улице.

Минусы незначительные: шумы при съемке на ширик и редкие артефакты на видео при съемке ночью.

Но в целом тем, кому нужен настоящий компактный камерофон, способный заменить не самый плохой фотоаппарат, 13 мини подойдет идеально.

Тем более, что лучшего маленького камерофона мы скорее всего не увидим. В следующем году Apple откажется от такого форм-фактора в пользу крупного Айфон 14 Макс. А другие производители компакты не выпускают вовсе.

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