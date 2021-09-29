iPhone 13 mini против iPhone 12 mini — смысл менять есть

И еще какой!

iPhone 12 mini получился изумительным смартфоном. Но не до конца. Компактный корпус делал его максимально удобным для повседневного использования. Из-за габаритов он больше всего был похож на лучший айфон в истории (да, iPhone 4). Несмотря на маленький размер, экран был достаточно большим. Однако батарея слишком быстро разряжалась, камера снимала шикарно, но хотелось лучшего. И вот выходит iPhone 13 mini. Сразу скажем, вот он, идеальный маленький айфон!

Чем он лучше 12 mini? Сравним и расскажем.

Корпус

Разницы нет. Разве что новинка чуть толще и тяжелее. 13 mini весит 140 г, 12 mini — 133 г. Но это даже плюс. Меньше шансов выскользнуть из рук.

Главное внешнее отличие это камеры. Датчики расположены диагонально. Кроме того, они сильно увеличились в размерах.

Материалы изготовления прежние (рамка из алюминия). Используется то же покрытие Ceramic Shield.

Вывод: дизайн плюс-минус одинаковый. Но увеличение веса и толщины именно компактному айфону на пользу. 1-0.

Цвета

iPhone 13 mini можно приобрести в белом, черном, красном (Product Red), сине-голубом и розовом цветах.

iPhone 12 mini предлагается в белом, черном, красном, синем, фиолетовом и зеленом.

Тут на вкус и цвет. 2-1.

Дисплей

У смартфонов одинаковые 5,4-дюймовые OLED-экраны. У новинки — чуть ярче. Ну и челка поменьше. Правда, у маленького айфона то, что она стала больше в длину наиболее заметно.

Но в целом раз на раз. 3-2.

Чипсет и ОЗУ

A15 Bionic лучше A14 Bionic. Чем? В тестах быстрее. И все. Мы знаем, что все современные айфоны прекрасно работают. ОЗУ и там, и там по 4 ГБ. Маловато. Но оптимизация iOS столь хороша, что хватает.

По баллу и там, и там, так как для жизни разницы нет. 4-3.

Флеш-память

Флеш-памяти у новинки больше, 128, 256 или 512 ГБ у новинки. У iPhone 12 mini также три версии, но нет на 512 ГБ, зато есть на 64 ГБ (дешевле).

Балл ставить не за что. 5-4.

Камеры

Селфи-камеры одинаковые, хотя их давно пора сменить. А вот тыльные камеры разные.

Используется два 12-мегапиксельных датчика (ширик + ультраширик) в обоих случаях. Но новая камера умеет поглощать на 46% больше света. Кроме того, объективы больше. Есть режим Deep Fusion, а также ночной режим.

Но у iPhone 13 mini появилась стабилизация со сдвигом матрицы, как у iPhone 12 Pro Max. А это очень важно. И кино он снимает идеально.

А еще портретный видеорежим. В DxOMark компактный айфон занял 11 место, поделив его с прошлогодним флагманом. Лучшего маленького камерофона попросту не существует! За камеру мы добавим балл новинке. 6-4.

Аккумулятор

iPhone 13 mini получил батарею больше. Работает он значительно дольше iPhone 12 mini. И даже дает фору iPhone 12 и в некоторых дисциплинах 12 Pro Max!!! Главный недостаток iPhone 12 mini исправлен. Не жалко и двух баллов. 8-4.

Цена

Новый Айфон 13 мини обойдется в 69 990 рублей за базовый вариант. Айфон 12 мини можно найти за 55 000. Стоит ли плюсы 15 тысяч? Мы считаем, что да. Но балл ставить не за что. Там и там по единице. 9-5.

Вывод

9 баллов у iPhone 13 mini и 5 баллов у iPhone 12 mini. Если нужен правильный компактный айфон, что же, вот он.

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