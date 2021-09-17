iPhone 13 mini работает дольше iPhone 12 Pro Max — при просмотре потокового режима
Неожиданно.
iPhone 13 mini, смартфон с самым маленьким корпусом и наименее емкой батареей в серии iPhone 13, оказывается, может работать дольше, чем флагман прошлого поколения iPhone 12 Pro Max. Это и правда впечатляет.
Сравним.
Вот цифры при просмотре видео в режиме стриминга (онлайн):
- iPhone 13 mini (13 часов) и iPhone 12 Pro Max (12 часов)
А что умеет iPhone 13 Pro Max. О, тут другая история. Заявлено вообще 25 часов работы при просмотре видео в онлайне.
А сколько было у iPhone 12 mini? 10 часов.
Какой аккумулятор внутри iPhone 13 mini?
- iPhone 13 mini — 9,57 Вт*ч (на 11% больше, чем у iPhone 12 mini)
Что нужно знать еще?
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