iPhone 13 mini в тесте автономности выступил почти на уровне Samsung Galaxy S21 Ultra

Неожиданно, но факт.

Ютубер с канала Phone Buff проверил, насколько хороши Айфон 13 и Айфон 13 мини по части автономности. Тестирование проводилось с помощью роботизированных манипуляторов, чтобы исключить ошибки.

Неожиданно, но компактный Айфон 13 мини оказался почти столь же хорош, что и флагманский Samsung Galaxy S21 Ultra. При том, что у айфона батарея на 2406 мА*ч, а у Самсунга в два раза больше.



Компактный айфон работает 8 часов и 30 минут. Galaxy S21 Ultra демонстрирует результат на 1 час дольше. А Galaxy Note 20 Ultra выигрывает у мини лишь 30 минут.

Таким образом, компактный Айфон 13 мини вполне можно рекомендовать даже тем, для кого автономность в приоритете.

Конечно, уровня Айфон 13 Про Макс ждать не приходится. Но этого от мини никто и не требует.

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