iPhone 13 не интересен владельцам смартфонов на Android — iPhone 12 интересовал их куда больше
Аналитическое исследование.
Сообщается, что серия Айфон 13 почти не интересует владельцев Андроидфонов. Менее 20% думают обладателей гаджетов на Android задумываются о покупке одного из Айфон 13. В прошлом году, перед выходом поколения iPhone 12 желающих перейти на Айфон было куда больше, 33%!
Эксперты SellCell провели исследование в США. Выборка — примерно 5000 человек. Выводы ниже:
- 18,3% обладателей Android’фонов думают о переходе на Айфон 13 (годом ранее их было 33,1%).
- Среди тех, кто все-таки желает уйти с Андроида, наибольший интерес вызывает флагманский Айфон 13 Про Макс. Таковых 39,8%.
- 36,1% выберут простой Айфон 13.
- 19,5% остановились на Айфон 13 Про.
- Наконец, компактный Айфон 13 мини почти никому не нужен. Лишь 4,6%.
Главными плюсами Айфонов те, кто хотят уйти с Андроидфонов, называют:
- Поддержка ПО на протяжении многих лет (более 51% голосов).
- iOS, как таковая и экосистема, созданная в Купертино (23,8%).
- Привлекательные цены (5,2%).
А тем, кому Айфон не интересен? Что их раздражает в смартфонах от Apple?
- Нет сканера отпечатков пальцев (почти 32% голосов).
- Ограниченная iOS (порядка 17%).
- Нет возможности грузить стороннее ПО (около 13%).
- Слабое железо и камера (12%).
- Сканирование фото сотрудниками Apple в облачном сервисе iCloud (более 10%).
Вот так.
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