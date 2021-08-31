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iPhone 13 не интересен владельцам смартфонов на Android — iPhone 12 интересовал их куда больше

31 Авг, 2021

iPhone 13 не интересен владельцам смартфонов на Android — iPhone 12 интересовал их куда больше

Аналитическое исследование.

Сообщается, что серия Айфон 13 почти не интересует владельцев Андроидфонов. Менее 20% думают обладателей гаджетов на Android задумываются о покупке одного из Айфон 13. В прошлом году, перед выходом поколения iPhone 12 желающих перейти на Айфон было куда больше, 33%!

Эксперты SellCell провели исследование в США. Выборка — примерно 5000 человек. Выводы ниже:

  • 18,3% обладателей Android’фонов думают о переходе на Айфон 13 (годом ранее их было 33,1%).
  • Среди тех, кто все-таки желает уйти с Андроида, наибольший интерес вызывает флагманский Айфон 13 Про Макс. Таковых 39,8%.
  • 36,1% выберут простой Айфон 13.
  • 19,5% остановились на Айфон 13 Про.
  • Наконец, компактный Айфон 13 мини почти никому не нужен. Лишь 4,6%.

Главными плюсами Айфонов те, кто хотят уйти с Андроидфонов, называют:

  1. Поддержка ПО на протяжении многих лет (более 51% голосов).
  2. iOS, как таковая и экосистема, созданная в Купертино (23,8%).
  3. Привлекательные цены (5,2%).

А тем, кому Айфон не интересен? Что их раздражает в смартфонах от Apple?

  1. Нет сканера отпечатков пальцев (почти 32% голосов).
  2. Ограниченная iOS (порядка 17%).
  3. Нет возможности грузить стороннее ПО (около 13%).
  4. Слабое железо и камера (12%).
  5. Сканирование фото сотрудниками Apple в облачном сервисе iCloud (более 10%).

Вот так.

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