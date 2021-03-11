iPhone 13 никогда не выйдет! Apple выпустит iPhone 12s, а после сразу iPhone 14
Почему?
Китайский сайт MyDrivers, сославшись на собственные источники, пишет, что Apple откажется от выпуска iPhone 13. Вообще! В этом году выйдет серия iPhone 12s (12s, 12s mini, 12s Pro, 12s Pro Max). А в следующем купертиновцы представят сразу Айфон 14. Почему? Из-за азиатской боязни цифр и чисел.
Число 13 во многих странах и культурах считается не счастливым. Его стараются всячески избегать. Поэтому условный iPhone 13 наверняка окажется менее успешным, чем iPhone 12s или iPhone 14.
Кстати, боязнь числа тринадцать называется трискайдекафобия. Да, век 21, но люди все те же. Наш биологический вид существует не так долго, поэтому то, чего боялись наши предки миллион лет назад, продолжает пугать и нас. Как-то так.
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