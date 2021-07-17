iPhone 13 пальцем не разблокировать — время подэкранного Touch ID еще не пришло

Увы.

Авторитетный аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что в смартфонах серии iPhone 13 совершенно точно не появится дактилоскопический сканер Touch ID. Это вопрос решенный. Сославшись на собственные источники, господин Гурман заявил, что инженеры Apple протестировали встроенный в экран Touch ID и вынесли неутешительный для нас с вами вердикт: «Технология все еще сырая, как часы не работает, поэтому ее время для появления в айфонах еще не пришло. Нужно дорабатывать».

Так что, несмотря на масочные режимы и повсеместную пандемию, разблокировка айфонов будет происходить все тем же способом. Да, с помощью код-пароля или Face ID. Раздражает? Берите iPhone SE (2020). Других актуальных вариантов с Touch ID пока на iOS нет.

Но iPhone 13 будет, что предложить нового:

LTPO-дисплеи с адаптивной частотой обновления (только для iPhone 13 Pro и 13 Pro Max).

Увеличенная емкость батарей.

Диагональное расположение датчиков камер (только для iPhone 13 и 13 mini).

Улучшенные и увеличенные датчики изображения с поворотными матрицами.

A15 Bionic.

Уменьшенные челки с модулями Face ID и селфи-камерами.

Новые расцветки.

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