iPhone 13 пальцем не разблокировать — время подэкранного Touch ID еще не пришло
Увы.
Авторитетный аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что в смартфонах серии iPhone 13 совершенно точно не появится дактилоскопический сканер Touch ID. Это вопрос решенный. Сославшись на собственные источники, господин Гурман заявил, что инженеры Apple протестировали встроенный в экран Touch ID и вынесли неутешительный для нас с вами вердикт: «Технология все еще сырая, как часы не работает, поэтому ее время для появления в айфонах еще не пришло. Нужно дорабатывать».
Так что, несмотря на масочные режимы и повсеместную пандемию, разблокировка айфонов будет происходить все тем же способом. Да, с помощью код-пароля или Face ID. Раздражает? Берите iPhone SE (2020). Других актуальных вариантов с Touch ID пока на iOS нет.
Но iPhone 13 будет, что предложить нового:
- LTPO-дисплеи с адаптивной частотой обновления (только для iPhone 13 Pro и 13 Pro Max).
- Увеличенная емкость батарей.
- Диагональное расположение датчиков камер (только для iPhone 13 и 13 mini).
- Улучшенные и увеличенные датчики изображения с поворотными матрицами.
- A15 Bionic.
- Уменьшенные челки с модулями Face ID и селфи-камерами.
- Новые расцветки.
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