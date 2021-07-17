Новости

iPhone 13 пальцем не разблокировать — время подэкранного Touch ID еще не пришло

17 Июл, 2021

iPhone 13 пальцем не разблокировать — время подэкранного Touch ID еще не пришло

Увы.

Авторитетный аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что в смартфонах серии iPhone 13 совершенно точно не появится дактилоскопический сканер Touch ID. Это вопрос решенный. Сославшись на собственные источники, господин Гурман заявил, что инженеры Apple протестировали встроенный в экран Touch ID и вынесли неутешительный для нас с вами вердикт: «Технология все еще сырая, как часы не работает, поэтому ее время для появления в айфонах еще не пришло. Нужно дорабатывать».

Так что, несмотря на масочные режимы и повсеместную пандемию, разблокировка айфонов будет происходить все тем же способом. Да, с помощью код-пароля или Face ID. Раздражает? Берите iPhone SE (2020). Других актуальных вариантов с Touch ID пока на iOS нет.

Но iPhone 13 будет, что предложить нового:

  • LTPO-дисплеи с адаптивной частотой обновления (только для iPhone 13 Pro и 13 Pro Max).
  • Увеличенная емкость батарей.
  • Диагональное расположение датчиков камер (только для iPhone 13 и 13 mini).
  • Улучшенные и увеличенные датчики изображения с поворотными матрицами.
  • A15 Bionic.
  • Уменьшенные челки с модулями Face ID и селфи-камерами.
  • Новые расцветки.

Также будет интересно прочесть следующее:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 1)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий