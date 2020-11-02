iPhone 13 — по сути iPhone 12 без недостатков

Работа над ошибками.

По словам инсайдера под ником Jioriku, новое поколение айфонов — серия iPhone 13 — во многом будет напоминать модельный ряд iPhone 12.

Он уверен, что дизайн гаджетов не изменится — стиль iPhone 12 (заимствованный у iPhone 4 и 5) с нами надолго.

First prototype of the 13 is basically a 12 with extra steps I'll have more for you soon. Here's a teaser: No underscreen Touch ID as of now — Jiorīku 🦃 (@Jioriku) November 1, 2020

Но некоторую работу над ошибками купертиновцы все же проведут. Какую именно, увы, мы не знаем. Но можно предположить, что Айфоны 13 смогут похвастаться более емкими аккумуляторами, а также дисплеями с частотой обновления 120 Гц. Вероятно, что Apple задействует динамическую смену частоты обновления — это будет зависеть от того, как именно вы используете смартфон.

Jioriku утверждает, что первые прототипы iPhone 13 уже существуют. И на подэкранный дактилоскопический датчик Touch ID, увы, рассчитывать не стоит — его в новое поколение айфонов не добавят.

Источник: Twitter

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