iPhone 13 — по сути iPhone 12 без недостатков

Работа над ошибками.

По словам инсайдера под ником Jioriku, новое поколение айфонов — серия iPhone 13 — во многом будет напоминать модельный ряд iPhone 12.

Он уверен, что дизайн гаджетов не изменится — стиль iPhone 12 (заимствованный у iPhone 4 и 5) с нами надолго.

First prototype of the 13 is basically a 12 with extra steps

I'll have more for you soon.

Here's a teaser: No underscreen Touch ID as of now

— Jiorīku 🦃 (@Jioriku) November 1, 2020