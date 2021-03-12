iPhone 13 поднял стоимость Apple до 3 триллионов долларов

Невероятные перспективы.

Сколько стоит Apple? Вот вам ответ от аналитиков Citigroup Inc и Wedbush. Они заявили, что компания приблизилась к рыночной капитализации в 3 триллиона долларов.

Благодарить за сказанное следует iPhone 13 и Apple Car. Эксперты возлагают на новинки большие надежды. Они гарантируют гиганту из Купертино впечатляющий рост.

Впрочем, произойдет это не сразу. Прямо сейчас рыночная оценка Apple составляет 2 триллиона долларов. Недостающий триллион корпорация получит, когда выйдет iPhone 13. Предполагается, что он будет успешнее iPhone 12.

Apple Car тоже внесет вклад. Однако – лишь после 2024 года, когда рынок электромобилей превзойдет объединенный рынок смартфонов, ПК, планшетов и носимых устройств.

Источник: imore.com

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