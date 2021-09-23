iPhone 13 показали в разобранном виде
Посмотрим.
В сети появились первые фотографии Айфон 13 и Айфон 13 мини в разобранном виде. Их опубликовал пользователь твиттера и журналист Сонни Диксон (Sonny Dickson).
Описывать процесс разборки господин Диксон не стал. Лишь показал внутренности.
— Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 23, 2021
Изучив картинки, отметим следующее:
- Модуль датчика камеры TrueDepth не такой большой, как раньше. Именно эта система лежит в основе Face ID. И именно из-за нее у наших айфонов большие челки. Раз стал меньше датчик, то уменьшилась и челка.
- Материнская плата, на которой находится чип A15, также стала меньше.
- Вибромотор Taptic Engine изменил форму и также «сбросил» миллиметры.
- Селфи-камера сдвинули влево, а инфракрасный датчик, напротив, вправо.
Итого — появилось пространство для размещения аккумулятор большего размера. Что и случилось.
И это важное нововведение.
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