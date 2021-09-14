iPhone 13 показали во включенном состоянии
Впервые!
В сети появились фотографии, на которых iPhone 13 демонстрируется во включенном состоянии. Есть что-то необычное? Мы видим воочию уменьшенную челку. И теперь на Айфоне наконец-то нормально отображается заряд батареи с процентами в правом верхнем углу.
Тянуть вниз панель уведомлений теперь не придется.
И это отличная новость! Таким образом, к 10 главным нововведениями новых айфонов добавляет одиннадцатое.
Ждем премьеры. И читаем:
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