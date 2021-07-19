iPhone 13 получат функцию Always on Display — дисплей всегда включен
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Аналитик Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg заявил, что смартфоны серии Айфон 13 получат дисплеи с функцией Always-On-Display. Таким образом, экран будет всегда включен. Такая фишка есть, например, у смарт-часов Apple Watch.
А теперь будет и у новых айфонов.
Какие именно iPhone 13 оснастят Always-on-Display, увы, не сообщается. Это, возможно, все четыре модели. Но не исключено, что премиальная прошка и флагманский про макс. Ведь для всегда включенного дисплея может требоваться LTPO-экран, а его, как известно получат только дорогие Айфон 13.
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