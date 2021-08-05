iPhone 13 получат то, о чем все мечтали годами — они все-таки станут «монстрами автономности»

Большие батареи и энергоэффективные чипы.

Авторитетный портал ZDNet, сославшись на свои источники, пишет, что главным нововведением серии iPhone 13 станут вовсе не более совершенные камеры и не дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Самой крутой их фишкой станет автономность. Емкость аккумуляторов и правда увеличится. Да, больше, но не фантастические цифры. Однако вместе с чипом A15 Bionic такие батареи смогут буквально творить чудеса.

Как так? Все благодаря высокой энергоэффективности новой SoC. Она будет потреблять на 15-20% меньше энергии, чем A14. Таким образом, вполне можно рассчитывать на прирост времени работы до 30% и даже более.

У iPhone 13 и 13 Pro внутри будут батареи на 3095 мА*ч

У iPhone 13 mini аккумулятор на 2406 мА*ч

Флагман iPhone 13 Pro Max получит аккумулятор на 4352 мА*ч

Дольше всего будут работать дорогие айфоны. Ведь сэкономить заряд батареи им также помогут LTPO-дисплеи с адаптивной частотой обновления.

Новые айфоны станут самыми долгоиграющими в истории.

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