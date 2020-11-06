iPhone 13 получит крутую камеру — об этом заявил сам Мин-Чи-Куо

А он редко ошибается.

Легендарный инсайдер и авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который практически никогда не ошибается в своих прогнозах касательно продукции Apple, поделился новой информацией о смартфонах серии Айфон 13.

В следующем году купертиновцы вновь представят четыре новых айфона. Это крошечный Айфон 13 мини, стандартный Айфон 13, премиальный Айфон 13 Про и флагманский Айфон 13 Про Макс. Габариты окажутся примерно теми же, что и у модельного ряда Айфон 12. То же касается и дизайна — квадратный стиль и острые углы с нами надолго.

А вот камеры Айфонов 13 заметно улучшат. Господин Куо утверждает, что в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут использованы новые ультраширокоугольные объективы на 6 линз с диафрагмой f/1,8 и системой автоматической фокусировки.

Для сравнения, в поколении iPhone 12 установлены ультраширокоугольные объективы на 5 линз с диафрагмой f/2,4.

Наконец, Куо уверен, что в 2021 году Apple не опоздает, как в этом году, и представит новые айфоны вовремя, в сентябре.

Источник: MacRumors

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