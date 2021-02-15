iPhone 13 получит постоянно включенный дисплей, астрофотографию и многое другое

Масштабное обновление.

iPhone 12 показался недостаточно революционным? Дождитесь iPhone 13. Судя по утечкам, новый флагман будет интереснее.

Инсайдеры узнали, над чем сейчас работает Apple. Если верить источникам, iPhone 13 порадует уникальными функциями. Например, всегда включенным экраном.

Подобная фишка – Always On Display – знакома владельцам Apple Watch. Однако для iPhone – это впервые.

Часы и заряд батареи отображаются в режиме блокировки. На iPhone 13 они видны постоянно (как и различные уведомления). Однако большая часть дисплея затемнена – для экономии энергии.

Еще информаторы сообщают, что Apple позаимствовала технологию ProMotion от iPad Pro. Модель iPhone 13 Pro предложит аналогичный экран с частотой обновления 120 Гц.

Также известно об улучшении тыльной панели смартфона. У версии Pro она станет более текстурированной и цепкой (чтобы легче было держать айфон).

Отдельно стоит отметить астрофотографию. iPhone 13 изменит настройки, если обнаружит звезды и луну. Телефон увеличит время выдержки и дополнительной обработки – для четких снимков ночного неба.

Кроме того, можно надеяться на портретное видео и продвинутый сверхширокоугольный объектив.

Источник: cultofmac.com

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