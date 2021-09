iPhone 13 получит режим астрофотографии

Фанатам фото ночного неба посвящается.

Инсайдер под ником Pine сообщает, что смартфоны серии iPhone 13 получат специальный режим для съемки ночного неба. Речь идет о так называемой астрофотографии. Такой режим, к слову, есть у многих флагманских смартфонов на Android. Теперь же будет и у айфона.

Вот, что пишет типстер:

The OIS system also switches to a less aggressive and more "smooth" operating mode.

Night Mode now recognizes when stars are in the scene and internally adjusts itself accordingly.

A new algorithm analyzes structures, resharpens and adjusts shadows in night time shots.

— Pine (@PineLeaks) September 7, 2021