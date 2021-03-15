iPhone 13 получит Touch ID и Face ID — все это уже в 2021 году

И так, и так уже в этом году.

Долгожданное триумфальное возвращение дактилоскопического сканера Touch ID в айфоны состоится уже в этом году. По крайней мере, в этом уверены аналитики Barclays. Верить им можно. В прошлом именно они первыми предсказали появления функции 3D Touch, отказ от 3,5 мм аудиоразъема для наушников и сообщили печальную весть об отказе Apple от наушников и зарядок в комплекте.

Так вот, утверждается, что осенью 2021 года купертиновцы обрадуют всех анонсом iPhone 13 с Touch ID + Face ID. Сканер отпечатков пальцев разместят под дисплеем, как это делается в смартфонах на Android уже целую вечность. Челка, к слову, останется на своем месте, но ее размеры станут меньше.

И все это добро получат все айфоны, включая iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Что останется эксклюзивным для прошек? LiDAR. И, вероятно, дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Источник:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)