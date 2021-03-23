iPhone 13 получит экран, как у Samsung Galaxy Note 20 Ultra

С частотой обновления 120 Гц.

Похоже, что дисплей iPhone 13 всех удивит. Инсайдеры рассказали, что его предоставит Samsung Display.

Компания снабдит новый флагман Apple панелью, созданной по технологии LTPO. Такая же использовалась в Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung Display уже готовится к выполнению заказа Apple. Ради этого южнокорейский партнер переделывает одну из производственных линий.

Ранее конвейер был рассчитан на дисплеи LTPS. После преобразования с него начнут сходить экраны LTPO.

Под LTPO подразумеваются решения из низкотемпературного поликристаллического оксида. Они умеют менять частоту в зависимости от изображения.

Например, просмотр статичного текста не требует высокой частоты. Зато для игр нужна максимальная – для плавности картинки.

LTPO позволит iPhone 13 покорить планку в 120 Гц и реализовать функцию Always On – как на Apple Watch Series 5.

Сказанное относится к топовым моделям iPhone 13. Младшим версиям приписывают экраны попроще – от LG Display и BOE. Без нововведений.

Источник: imore.com

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