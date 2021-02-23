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iPhone 13 получит экран от фирмы, которую забраковали на iPhone 12

23 Фев, 2021

iPhone 13 получит экран от фирмы, которую забраковали на iPhone 12

Знакомьтесь, BOE.

Каким будет iPhone 13? Есть много слухов и вот вам еще. Издание Economic Daily Times сообщает, что новинке грозит OLED-дисплей от BOE.

Компания подавала заявку на поставку экранов для iPhone 12. Однако BOE не сумела пройти оценку качества Apple. Последнюю больше устроили компоненты Samsung и LG.

iPhone 13

Впрочем, с тех пор BOE стала лучше. Для этого фирма объединилась с GIS-KY, разработчиком сенсорных панелей. Вместе они довели технологию OLED до ума. Теперь их решение не уступает продукции Samsung и LG.

Сказанное открыло дорогу к iPhone 13. Дисплеи BOE установят на часть “яблочных” флагманов. Так утверждают инсайдеры.

BOE

BOE даже готовится запустить новую фабрику Мяньянге. Она называется Fab B11 и создана исключительно для заказов Apple.

Оценить, что BOE сделает – мы сможем в сентябре. Когда iPhone 13 представят официально.

Источник: imore.com

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