iPhone 13 получит экран от фирмы, которую забраковали на iPhone 12
Знакомьтесь, BOE.
Каким будет iPhone 13? Есть много слухов и вот вам еще. Издание Economic Daily Times сообщает, что новинке грозит OLED-дисплей от BOE.
Компания подавала заявку на поставку экранов для iPhone 12. Однако BOE не сумела пройти оценку качества Apple. Последнюю больше устроили компоненты Samsung и LG.
Впрочем, с тех пор BOE стала лучше. Для этого фирма объединилась с GIS-KY, разработчиком сенсорных панелей. Вместе они довели технологию OLED до ума. Теперь их решение не уступает продукции Samsung и LG.
Сказанное открыло дорогу к iPhone 13. Дисплеи BOE установят на часть “яблочных” флагманов. Так утверждают инсайдеры.
BOE даже готовится запустить новую фабрику Мяньянге. Она называется Fab B11 и создана исключительно для заказов Apple.
Оценить, что BOE сделает – мы сможем в сентябре. Когда iPhone 13 представят официально.
Источник: imore.com
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