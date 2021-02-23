iPhone 13 получит экран от фирмы, которую забраковали на iPhone 12

Знакомьтесь, BOE.

Каким будет iPhone 13? Есть много слухов и вот вам еще. Издание Economic Daily Times сообщает, что новинке грозит OLED-дисплей от BOE.

Компания подавала заявку на поставку экранов для iPhone 12. Однако BOE не сумела пройти оценку качества Apple. Последнюю больше устроили компоненты Samsung и LG.

Впрочем, с тех пор BOE стала лучше. Для этого фирма объединилась с GIS-KY, разработчиком сенсорных панелей. Вместе они довели технологию OLED до ума. Теперь их решение не уступает продукции Samsung и LG.

Сказанное открыло дорогу к iPhone 13. Дисплеи BOE установят на часть “яблочных” флагманов. Так утверждают инсайдеры.

BOE даже готовится запустить новую фабрику Мяньянге. Она называется Fab B11 и создана исключительно для заказов Apple.

Оценить, что BOE сделает – мы сможем в сентябре. Когда iPhone 13 представят официально.

Источник: imore.com

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