iPhone 13 получит экран с самой высокой частотой обновления среди всех телефонов

До 240 Гц и выше.

Дисплеи линейки iPhone 12 не радуют частотой обновления. Их предел – 60 Гц. Согласитесь, далеко от 120 Гц, которые предлагают конкуренты (вроде Samsung Galaxy S21 или OnePlus 8T).

Apple не жадная, как можно подумать. Просто за 120 Гц придется расплачиваться уменьшением времени автономной работы. Поэтому iPhone верны классическим экранам.

Впрочем, Apple экспериментирует в этой области. Как сообщается, компания подала интересную заявку в Патентное бюро США.

В документе описывается телефон с переменной частотой обновления дисплея. Она автоматически увеличивается в два, три и даже четыре раза.

Например, в обычном режиме iPhone “выдает” 60 Гц. Когда требуется повышенная плавность изображения – частота поднимается до 120, 180 или 240 Гц. Идеальная прокрутка обеспечена.

Предполагается, что Apple реализует технологию в iPhone 13. Флагман будет сам менять настройки дисплея в зависимости от контента.

Источник: phonearena.com

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