iPhone 13 популярнее iPhone 12 в России — предзаказов больше

Спрос высокий.

Спрос на Айфоны 13 по предзаказам выше, чем на линейку Айфон 12 в прошлом году, утверждают продавцы. Более того, iPhone 13 заказывают активнее, чем iPhone 11 в 2019 году.



По данным МегаФона, предварительных заказов за первые 15 часов на iPhone 13 было в 3 раза больше, чем на iPhone 12 годом ранее. В Ozon, впрочем, разницы не заметили.

Самые популярные модели не базовые, а премиальные — Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс. Так, в сети М.Видео 90% заявок оставлено именно на них. И лишь 10% желают базовый Айфон 13 и компактный Айфон 13 Мини. В МегаФоне 50% остановились на Айфон 13 Про Макс.

А какой цвет? Небесно-голубой? Накопитель? 256 ГБ.

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