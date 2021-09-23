iPhone 13 Pro/13 Pro Max на 128 ГБ — не совсем премиальные, видео 4K ProRes им недоступны

Не ждали? А вот вам!

Еще один подвох от Apple. Перед покупкой новеньких iPhone, оказывается, теперь нужно изучать всю информацию о них досконально, от и до. Дело в том, что премиальный iPhone 13 Pro и флагманский iPhone 13 Pro Max не совсем полноценные в версиях с 128 ГБ флеш-памяти. Такие смартфоны не умеют снимать видео 4K ProRes.

Эта фишка доступна только для моделей с накопителями от 256 ГБ.

Это прямо как очень много мелких «звездочек»-ссылочек в договоре, а внизу слабо читаемым почерком написана истина.

Разумеется, на презентации об этом промолчали. А вот на странице технических параметров на сайте Apple все есть. Не верите? Мы тоже не хотели. Но вот ссылка.

И картинка.

Для записи видео ProRes в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду требуется более высокая емкость хранилища 256, 512 или 1 ТБ.

Таким образом, полноценные Про и Про Макс iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max бывают только с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти.

Кодек ProRes позволяет снимать профессиональные видео с максимально точной цветопередачей, небольшим сжатием и крутейшим качеством.

Что дальше? Настоящий iPhone 14 Pro станет настоящим только с 1 ТБ флеш-памяти?

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