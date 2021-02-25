iPhone 13 Pro без челки и порта для зарядки, но с Touch ID — слишком хорошо, чтобы быть правдой?

Круто же.

В сети появился новый концепт iPhone 13 Pro. По сути, это самый настоящий айфон мечты. У него нет челки, отсутствуют порты и есть дактилоскопический сканер Touch ID.

И есть шанс (не нулевой), что в этом году такой смартфон от Apple мы наконец-то увидим. Тем более, что сам Тим Кук заявил, что новый iPhone будет новаторским и очень интересным.

Если он окажется таким, как на видео, мы будем счастливы.



Слаженная работа Face ID и Touch ID, крутой 120-герцовый дисплей, чип A15 Bionic, исключительно беспроводная зарядка. Что еще нужно? Аккумулятор бы побольше…

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