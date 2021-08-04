iPhone 13 Pro без разъема для зарядки на качественных изображениях

Может такое быть?

В сети появились предположительно реальные фотографии прототипа iPhone 13 Pro без разъема для зарядки. Порта Lightning устройство лишено. Если настоящий iPhone 13 Pro действительно окажется таким, то заряжать его можно будет только беспроводным способом. Как, например, смарт-часы Apple Watch Series.

Реальные ли это фото? Судить сложно. Пока что нам (да и многим экспертам) вероятность выхода такого айфона уже в этом году кажется маловероятной. Но кто знает, вдруг, купертиновцы готовят нам сюрприз Надо сказать, приятный. Провода уже всем давным-давно надоели.

Напомним, что смартфоны серии iPhone представят осенью, в сентябре.

Подробнее о линейке iPhone 13 читаем ниже:

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