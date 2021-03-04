iPhone 13 Pro будет делать более четкие сверхширокие фото, чем iPhone 12 Pro
Новые слухи о камерах.
Чем нас удивит грядущий iPhone 13? Появились свежие утечки о его фотографических возможностях.
Нравятся снимки, которые делает iPhone 12 Pro? Тринадцатый айфон снимает еще круче. Но есть нюансы. Речь идет о моделях iPhone 13 Pro и Pro Max.
Старшие версии iPhone 13 получат усовершенствованные сверхширокоугольные камеры. Они предложат оптическую стабилизацию изображения со сдвигом сенсора и автофокусировку.
Можно надеяться на четкие сверхширокие фото. Лучше, чем на iPhone 12 Pro. Но к базовым вариантам iPhone 13 сказанное не относится. По слухам – им такого апгрейда не светит.
Правы ли инсайдеры – узнаем осенью, когда iPhone 13 анонсируют.
Источник: techradar.com
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