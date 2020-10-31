iPhone 13 Pro будет с совершенно новым дисплеем

Ждём новых интересных решений.

Новые утечки, данные аналитиков и интерес Apple к новым типам OLED-экранов дают нам представление о грядущем iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

По данным аналитиков рынок OLED-панелей растёт с каждым годом. Рынок изогнутых дисплеев тоже показывает рост год от года. Ожидается, что Про-шки 2021 года будут с изогнутыми OLED-дисплеями. Почему для нас это хорошо? Помимо дизайна есть один большой плюс – это прочность. Ведь изогнутую матрицу покрывает специальный полимер, а не стекло. А это лучшим образом сказывается на экране при падении. Тачскрин, естественно, будет стеклянным. Речь идёт про внутреннюю часть дисплея.

Кстати: недавно мы писали о прочности нового сверхпрочного стекла в 12-ых айфонах.

Что ещё мы увидим в iPhone 13 Pro:

Экран с обновлением в 90 Гц.

4 камеры + LiDAR.

Естественно, новый процессор A15 Bionic.

Новый цвет корпуса.

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