iPhone 13 Pro и 13 Pro Max оснастят выдающимся шириком с автофокусировкой
Интересно.
Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), легендарный инсайдер, который хорошо знаком всем посетителям нашего сайта, заявил, что Айфон 13 Про и топовый Айфон 13 Про Макс оснастят продвинутым сверхширокоугольным модулем с автофокусировкой.
Это даст возможность делать потрясающие снимки на ходу. И, конечно, поможет при фотографировании ночью. Что касается простых iPhone 13 и 13 mini, то у них такого датчика изображения не будет.
Зато в серии iPhone 14 подобный объектив получат все четыре айфона (iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max).
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