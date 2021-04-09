iPhone 13 Pro и 13 Pro Max точно получат LTPO-дисплеи с частотой обновления 120 Гц
Ура!
iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max оснастят продвинутыми LTPO-дисплеями с высокой частотой обновления. Речь идет о 120 Гц, как у геймерских смартфонов и флагманских китайцах. Об этом пишет портал MacRumors, сославшись на сайт DigiTimes.
Чем хороши LTPO-экраны? Низким энергопотреблением. Они примерно на 20% энергоэффективнее тех панелей, что стоят в современных айфонах. Кто будет поставлять дисплеи? Как обычно, корейцы, LG и Samsung. BOE пока не прошла контроль качества, так что в айфонах 13 ее экраны вряд ли появятся.
А что же стандартный Айфон 13 и новый мини? Они, вероятно, будут лишены таких продвинутых панелей. Их покупателям придется довольствоваться устаревшими дисплеями с 60 Гц.
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