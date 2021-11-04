iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — более совершенные камерофоны, чем Google Pixel 6 Pro
DxOMark протестировали новый смартфон.
Эксперты самого популярного бенчмарка камерофонов DxOMark протестировали камеру топового Google Pixel 6 Pro и наградили его 135 баллами. Это седьмое место в топе.
Смартфон уступил iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Но оказался лучше специального камерофона от ASUS и Xiaomi Mi 10 Ultra.
К плюсам камеры Google Pixel 6 Pro отнесли:
- Хорошая детализация на фото и видео, как днем, так и ночью.
- Отличная работа с тенями.
- Идеальная контрастность.
- Правильная цветопередача.
- Быстрый и точный автофокус.
- Классные зум-снимки.
- Экспозиция на видео.
А минусы есть? Да!
- Шум на ночных снимках.
- Ультраширокоугольная камера откровенно слабая.
- Шумы на видео и проблемы с цветом.
- Слабая работа автофокуса на видео при ночной съемке.
- Слишком размытый фон на портретных кадрах.
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