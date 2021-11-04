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iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — более совершенные камерофоны, чем Google Pixel 6 Pro

4 Ноя, 2021

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — более совершенные камерофоны, чем Google Pixel 6 Pro

DxOMark протестировали новый смартфон.

Эксперты самого популярного бенчмарка камерофонов DxOMark протестировали камеру топового Google Pixel 6 Pro и наградили его 135 баллами. Это седьмое место в топе.

Смартфон уступил iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Но оказался лучше специального камерофона от ASUS и Xiaomi Mi 10 Ultra.

К плюсам камеры Google Pixel 6 Pro отнесли:

  • Хорошая детализация на фото и видео, как днем, так и ночью.
  • Отличная работа с тенями.
  • Идеальная контрастность.
  • Правильная цветопередача.
  • Быстрый и точный автофокус.
  • Классные зум-снимки.
  • Экспозиция на видео.

А минусы есть? Да!

  • Шум на ночных снимках.
  • Ультраширокоугольная камера откровенно слабая.
  • Шумы на видео и проблемы с цветом.
  • Слабая работа автофокуса на видео при ночной съемке.
  • Слишком размытый фон на портретных кадрах.

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