iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — более совершенные камерофоны, чем Google Pixel 6 Pro

DxOMark протестировали новый смартфон.

Эксперты самого популярного бенчмарка камерофонов DxOMark протестировали камеру топового Google Pixel 6 Pro и наградили его 135 баллами. Это седьмое место в топе.

Смартфон уступил iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Но оказался лучше специального камерофона от ASUS и Xiaomi Mi 10 Ultra.

К плюсам камеры Google Pixel 6 Pro отнесли:

Хорошая детализация на фото и видео, как днем, так и ночью.

Отличная работа с тенями.

Идеальная контрастность.

Правильная цветопередача.

Быстрый и точный автофокус.

Классные зум-снимки.

Экспозиция на видео.

А минусы есть? Да!

Шум на ночных снимках.

Ультраширокоугольная камера откровенно слабая.

Шумы на видео и проблемы с цветом.

Слабая работа автофокуса на видео при ночной съемке.

Слишком размытый фон на портретных кадрах.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)